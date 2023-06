Kosovo: ambasciata tedesca, nessun boicottaggio del ricevimento per Giorno liberazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ambasciata tedesca ha accettato l'invito a partecipare a questo evento ed è stata rappresentata ufficialmente dal vice capo missione, come è successo in molti casi", ha precisato l'ambasciata tedesca a Pristina secondo quanto riporta l'emittente "Rel". L'ambasciata non ha fornito ulteriori dettagli sul motivo per cui l'ambasciatore tedesco, Joern Rohde, non ha partecipato al ricevimento ufficiale. La mancata partecipazione degli ambasciatori del Quintetto arriva in un momento in cui la comunità internazionale chiede al governo del Kosovo di operare a favore di un allentamento delle tensioni nel nord a maggioranza serba. Finora l'esecutivo del Kosovo non ha soddisfatto le richieste dei partner internazionali. Il premier kosovaro, Albin Kurti, ha invece presentato oggi, in un incontro proprio con gli ambasciatori del Quintetto, un piano in 5 punti per un allentamento delle tensioni. (Alt)