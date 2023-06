Kosovo: "Euractiv", in arrivo sanzioni da Ue e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo potrebbe presto subire sanzioni da parte della comunità euro-atlantica. È quanto riferiscono fonti diplomatiche di "Euractiv", secondo cui Ue e Stati Uniti starebbero preparando una serie di sanzioni contro Pristina, un’indiscrezione corroborata dalla decisione del premier albanese, Edi Rama, di annullare la riunione intergovernativa prevista oggi. Le sanzioni, secondo la fonte del portale, includerebbero il congelamento dei fondi dell'Ue, l'interruzione del processo di liberalizzazione dei visti e del percorso di adesione a varie istituzioni internazionali. La fonte, inoltre, riferisce di sanzioni individuali contro leader kosovari e funzionari di alto livello, ma resta inteso che queste misure verrebbero applicate nel peggiore dei casi. L'indiscrezione arriva in un momento in cui la comunità internazionale chiede al governo del Kosovo di operare a favore di un allentamento delle tensioni nel nord a maggioranza serba. Fra le richieste vi è il ritiro delle unità speciali della polizia kosovara (Rosu) dal territorio del nord. Finora l'esecutivo del Kosovo non ha soddisfatto le richieste dei partner internazionali. (Res)