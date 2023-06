Kosovo: Ue, piano di Kurti non contiene passi decisivi per allentamento tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano proposto dal premier kosovaro Albin Kurti per un allentamento delle tensioni nel nord del Kosovo non contiene “passi decisivi”. E’ il commento del portavoce Ue, Peter Stano, al piano in 5 punti presentato ieri da Kurti agli ambasciatori dei Paesi del Quintetto (Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Francia, Germania). Stano ha aggiunto, in un intervento per l’emittente radiofonica “Radio Free Europe”, che a Bruxelles si continuano a considerare possibili misure contro il Kosovo. "Fino ad ora non abbiamo visto alcun passo immediato e decisivo da parte del primo ministro Kurti. I recenti sviluppi nel nord del Kosovo dimostrano solo che l'escalation sta continuando e questo va contro gli interessi del Kosovo e di tutta la sua popolazione", ha concluso il portavoce. Nella giornata di ieri il primo ministro Kurti ha annunciato di aver inviato la bozza anche all’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell. (segue) (Beb)