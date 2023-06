Kosovo: portavoce Ue, pronti a misure immediate se non ci sarà riduzione delle tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue e i 27 Stati membri si aspettano una riduzione delle tensioni fra Serbia e Kosovo o potrebbero decidere di prendere misure con effetto immediato. Lo ha detto il portavoce del Servizio europeo per l'Azione esterna, Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Abbiamo detto molto chiaramente che se non ci sarà un'immediata riduzione delle tensioni, ci saranno conseguenze negative per le nostre relazioni. Per questo negli ultimi giorni e settimane ci sono stati contatti molto intensi ad alto livello tra l'Unione europea, i nostri alleati e i partner di entrambe le parti, per trovare un modo per superare lo status quo in Kosovo. Perché siamo di nuovo in una situazione di crescita delle tensioni. Dobbiamo passare dalla gestione della crisi a un processo sostenibile e la calma deve essere ripristinata nel nord del Kosovo", ha detto. "Nonostante i nostri ripetuti appelli, il primo ministro Kurti non è riuscito a compiere passi decisivi e a intervenire per smorzare la tensione. Mentre il lavoro diplomatico continua, l'Unione europea ha preparato proposte di misure con effetto immediato", ha poi aggiunto, specificando che non si tratta di sanzioni. "Ieri gli Stati membri hanno appoggiato una serie di misure relative al Kosovo e ci aspettiamo ancora che il primo ministro Albin Kurti attui i passi necessari per un'immediata distensione. Si tratta di misure incrementali, con conseguenze finanziarie e politiche, a partire dalla sospensione delle visite e dei contatti ad alto livello e degli eventi, nonché della nostra cooperazione finanziaria con il Kosovo. Naturalmente queste misure e le sospensioni sono temporanee e reversibili, a seconda degli sviluppi sul campo e dei passi decisivi e credibili compiuti dal premier Kurti per smorzare la tensione nella regione", ha concluso Stano. (Beb)