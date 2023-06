Nato: Stoltenberg, non rilevati cambiamenti in situazione nucleare della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato non ha rilevato finora cambiamenti nella postura nucleare della Russia, Paese che è consapevole delle conseguenze che avrebbe questa scelta "sconsiderata" e "pericolosa". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista al talk show "Cinque minuti" condotto da Bruno Vespa. "La Nato ha detto chiaramente a Putin e alla Russia che la guerra nucleare non può essere vinta e non dev'essere proprio combattuta", ha detto Stoltenberg, per il quale è tuttavia necessario "essere vigili e monitorare". "La Russia sa a che punto (l'uso del nucleare) cambierebbe irrimediabilmente il conflitto", ha aggiunto il segretario generale.(Res)