Usa: Powell (Fed), rialzi efficaci su alcuni settori ma serve tempo per avere un impatto reale su inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti associati ai rialzi dei tassi di interesse approvati dalla Federal Reserve a partire dallo scorso anno devono ancora raggiungere alcuni settori economici. Lo ha detto il governatore, Jerome Powell, durante una conferenza stampa organizzata al termine della riunione odierna, conclusa con la decisione di mantenere invariati i tassi per la prima volta dalla primavera del 2022. “Abbiamo alzato i tassi di interesse oltre la soglia del cinque per cento, ma il pieno effetto delle misure deve ancora arrivare: abbiamo riscontrato dei risultati nei settori più sensibili, come il mercato immobiliare e il comparto finanziario, ma servirà tempo per avere un impatto reale sull’inflazione”, ha detto. (Was)