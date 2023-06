Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Presentazione della nuova maglia della nazionale di Atletica Leggera, di cui Frecciarossa è partner. Interverranno: Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano; Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia; Stefano Mei, Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Salone d'onore del Coni a Roma (ore 13:00)- "L'importanza di rimanere competitivi in digitale: risorse per l'assessment digitale e la cybersecurity": webinar del programma di Eccellenze in Digitale, la serie di workshop organizzati dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Rieti Viterbo con il supporto dell'Azienda speciale Centro Italia e la collaborazione dello Spazio Attivo Lazio Innova Viterbo e di Open Hub Viterbo. Streaming su Zoom (ore 15:00) (Rer)