Imprese: Inwit, avvio prima tranche riacquisto azioni per importo massimo di 150 milioni di euro

- Inwit, Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. annuncia che, a seguito dell'autorizzazione concessa dall'assemblea degli azionisti del 18 aprile 2023 e del nulla osta ricevuto da Consob, in data 15 giugno 2023 avvierà la prima tranche di riacquisto di azioni proprie (la prima tranche), che si concluderà entro il 15 marzo 2024. E' quanto si legge in una nota. Come indicato nel comunicato stampa del 18 aprile 2023, l'assemblea degli azionisti ha autorizzato il Consiglio di amministrazione a riacquistare un massimo di numero 31.200.000 azioni fino a 300 milioni di euro entro 18 mesi dalla data dell'assemblea. La prima tranche avrà un importo massimo di 150 milioni di euro e sarà effettuata in linea con i termini stabiliti e le condizioni definite dall'autorizzazione assembleare. Il riacquisto - continua la nota - avrà come unico scopo l'annullamento delle azioni in questione, con l'obiettivo principale di offrire agli azionisti non venditori un ritorno indiretto sul loro investimento nella società, oltre alla dividend policy. Gli acquisti saranno eseguiti su Euronext Milano e sui sistemi multilaterali di negoziazione tramite Goldman Sachs International, in qualità di intermediario terzo, che agirà in modo indipendente, anche in relazione alla tempistica delle operazioni, e saranno comunicati al mercato secondo i termini e le condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Alla data del presente documento - conclude la nota - Inwit detiene 258.105 azioni proprie, pari a circa lo 0,03 per cento del proprio capitale sociale. Le società controllate da Inwit non possiedono azioni della società. (Com)