Usa: Senato, repubblicani presentano pacchetto di misure per affrontare il problema del debito studentesco

- I repubblicani al Senato hanno presentato un piano per “risolvere i problemi legati al debito studentesco” negli Stati Uniti, separato rispetto alla strategia dell’amministrazione Biden, sulla quale la Corte suprema dovrebbe prendere una decisione entro la fine del mese. Il pacchetto di misure, denominato “Lowering education costs and debt act”, è composto da cinque proposte di legge che secondo i repubblicani dovrebbero contribuire a risolvere i problemi alla base del debito studentesco, come il prezzo delle rette universitarie o l’accettazione di piani insostenibili da parte degli studenti. Il pacchetto è stato introdotto dai senatori Bill Cassidy, Chuck Grassley, John Cornyn, Tommy Tuberville e Tim Scott. Le prime due proposte riguardano le modalità in base alle quali le università devono fornire informazioni generali agli studenti interessati ad iscriversi. I restanti tre si concentrano sulla questione del debito studentesco, e in particolare sulle modalità con le quali vengono fornite informazioni agli studenti che richiedono un prestito. (Was)