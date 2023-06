Estonia: autorità indagano su furto di criptovalute da parte di presunto gruppo nordcoreano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Estonia stanno indagando sul furto di criptovalute da parte degli utenti del servizio di interfaccia Atomic Wallet. Lo ha reso noto oggi un portavoce della polizia estone. Più di 100 milioni di dollari in risorse digitali sono stati rubati a migliaia di utenti del servizio di criptovaluta Atomic Wallet da una banda di presunti hacker nordcoreani noti come "Lazarus", come aveva già spiegato la società di analisi di criptovalute Elliptic. Le forze di polizia estoni stanno indagando dalla scorsa settimana, senza però fornire ulteriori dettagli. (Sts)