Ucraina-Polonia: colloquio tra Zelensky e Duda, al centro l'assistenza militare e la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto un colloquio con l'omologo polacco Andrzej Duda, a proposito "della situazione sul campo di battaglia e delle necessità" dei soldati di Kiev. "Ho ringraziato la Polonia per l'attuazione degli accordi raggiunti nell'ambito dell'assistenza alla difesa. Abbiamo concordato passi ulteriori nel contesto della preparazione per il summit Nato. Continuiamo a lavorare insieme per rendere l'adesione dell'Ucraina all'Alleanza una realtà", ha scritto Zelensky su Twitter. (Kiu)