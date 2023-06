Medio Oriente: Usa schierano caccia F-22 nella regione in risposta al comportamento aggressivo dei piloti russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando centrale degli Stati Uniti ha schierato il 94mo squadrone di caccia F-22 Raptor in Medio Oriente, in risposta al comportamento “sempre più pericoloso e poco professionale adottato dagli aerei russi nella regione”. In una nota, il Comando ha specificato che il dispiegamento dei caccia, partiti dalla base militare dell’Aeronautica Usa a Langley, in Virginia, è teso a dimostrare “la rapidità con cui le Forze armate statunitensi possono riposizionare i propri asset in risposta a qualsiasi minaccia”. Il generale Michael Kurilla, a capo del Comando, ha affermato nella nota che il comportamento dei piloti russi “non è quello che ci si aspetterebbe da parte di una Forza armata professionale: le continue violazioni da parte dei loro aerei aumentano considerevolmente il rischio di errori e di una possibile escalation”. (Was)