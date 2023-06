Usa: Casa Bianca continuerà ad utilizzare l’acronimo “Maga” per i repubblicani, nonostante presunte violazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca continuerà ad utilizzare l’acronimo “Maga”, riferito alla frase “Make America great again” resa celebre da Donald Trump durante la campagna elettorale del 2016, per riferirsi ai repubblicani conservatori che sostengono l’ex presidente degli Stati Uniti. In una dichiarazione al portale di informazione “Axios”, il vice portavoce della presidenza Usa, Andrew Bates, ha confermato che la Casa Bianca continuerà ad utilizzare l’appellativo, ricordando che “la priorità della loro agenda sono i benefici fiscali per le grandi multinazionali, a scapito dei lavoratori e della crescita economica”. La dichiarazione arriva dopo che, nei giorni scorsi, l’agenzia federale preposta al monitoraggio del rispetto delle linee guida e delle norme comportamentali da parte dei dipendenti di organi esecutivi, denominata Office of Special Counsel (Osc), ha dichiarato che l’appellativo rappresenta una violazione della legge Hatch Act, che impedisce ai rappresentanti dell’esecutivo di assumere posizioni politiche o sfruttare la propria posizione per influenzare il processo elettorale nel Paese. La segnalazione dell’agenzia è arrivata in riferimento alla portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, che durante i briefing giornalieri con la stampa ha utilizzato più volte l’acronimo per fare riferimento a candidati o esponenti del Partito repubblicano. (Was)