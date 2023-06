Usa: didascalia trasmessa da "Fox News" definisce Biden un "aspirante dittatore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fox News ha confermato tramite un comunicato che una didascalia apparsa in sovrimpressione durante le trasmissioni della rete nella serata di ieri ha fatto riferimento al presidente degli Stati Uniti Joe Biden definendolo un "aspirante dittatore". La didascalia, trasmessa attorno alle 21 di ieri (ora locale) durante la copertura dedicata dalla rete all'incriminazione dell'ex presidente Donald Trump, riportava in maiuscolo la frase "Aspirante dittatore parla alla Casa Bianca dopo aver fatto arrestare il suo rivale politico". La scritta è apparsa mentre sullo schermo "Fox News" mostrava in simultanea Biden e Trump intenti a formulare dichiarazioni, l'uno dalla Casa Bianca e l'altro da un suo golf club ne New Jersey. "Fox News", che al contrario di altre reti televisive statunitensi ha dato copertura in diretta alle dichiarazioni dell'ex presidente Trump, ha riferito in una nota che la didascalia è stata "immediatamente rimossa". Non è ancora chiaro, però, chi sia stato il responsabile dell'iniziativa. (Was)