Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

- TorinoOre 10, Officine Koinè, Corso Terenzio Mamiani 1: l'assessora Salerno è presente al confronto con associazioni ed enti del territorio "All'altezza dell'infanzia"Ore 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni VI,II e III. Odg: mozione: sobrietà energetica per la paceOre 11:30, Palazzo Civico, sala Congregazioni: il Sindaco porta un saluto alla Cooperativa MirafioriOre 12, Palazzo Civico, sala Colonne: il sindaco Lo Russo e l'amministratore delegato di Italgas Gallo presentano il nuovo polo dell'innovazione che sorgerà in corso Regina Margherita, storica sede del gruppoOre 12, Cavallerizza, spazi paratissima, Via Verdi 9: l'assessora Salerno è presente all'inaugurazione della mostra "Stati d'Infanzia - Viaggio nel Paese che cresce"Ore 12, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della VI Commissione. Odg: 1) mozione: progetto Bici Riciclo- recupero bici abbandonate; 2) mozione: aderiamo al trattato di non proliferazione dei combustibili fossiliOre 13, Palazzo Civico, sala Rossa: riunione del Consiglio comunaleOre 14:30, Auditorium Complesso Aldo Moro, via Sant'Ottavio 18: l'assessora Foglietta partecipa all'assemblea generale di Torino Social ImpactOre 17, Palazzo Civico: il sindaco Lo Russo incontra l'Ambasciatore del KosovoOre 17, Circolo dei Lettori - via Bogino 9: l'assessora Salerno interviene alla presentazione del libro "Rigenerazione Urbana - Un glossario"Ore 18, Casa del Quartiere di San Salvario, Bagni Municipali: l'assessore Rosatelli porta un saluto all'evento "Giugno mese della ricerca FARO". (Rpi)