Kosovo: premier Kurti presenta piano contro tensioni nel nord ad ambasciatori Quintetto

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti ha avuto oggi un incontro con gli ambasciatori dei Paesi del Quintetto (Stati Uniti, Italia, Francia, Regno Unito, Germania). Lo ha reso noto lo stesso Kurti in una conferenza stampa tenuta oggi a Pristina. Il primo ministro ha detto di avere “manifestato la piena volontà” di riportare alla normalità la situazione nel nord a maggioranza serba. Kurti ha poi detto di avere presentato un piano in 5 punti per disinnescare le tensioni. Il primo punto prevede “l'identificazione, il perseguimento e il giusto processo di tutti i membri dei gruppi criminali che hanno attaccato la polizia, le truppe della Nato e i giornalisti”. Il secondo punto, ha proseguito Kurti, prevede “il ritiro immediato dei gruppi violenti” e il divieto “di qualsiasi atto criminale contro le istituzioni del Kosovo”. Il terzo punto prevede una valutazione congiunta sulla sicurezza da parte della polizia kosovara, dei membri della Nato e della Kfor. Il quarto punto punto prevede che il governo del Kosovo “si coordini con tutti gli attori” ed annunci elezioni anticipate nei quattro comuni del nord. Il quinto e ultimo punto prevede che “Kosovo e Serbia tornino al dialogo mediato da Bruxelles” con una riunione ad alto livello già questa settimana.(Alt)