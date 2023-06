Kosovo: ambasciata tedesca, nessun boicottaggio del ricevimento per Giorno liberazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata tedesca a Pristina ha smentito di avere operato un qualunque tipo di “boicottaggio” non inviando il proprio capo missione al ricevimento delle autorità kosovare in occasione del Giorno della liberazione del Kosovo. Il ricevimento è stato organizzato ieri dalla presidente Vjosa Osmani e dal primo ministro Albin Kurti. Gli ambasciatori dei Paesi del Quintetto (Stati Uniti, Germania, Italia, Francia e Regno Unito) non si sono presentati all'evento e alcuni media kosovari hanno parlato di un “boicottaggio” da parte delle missioni diplomatiche. (segue) (Alt)