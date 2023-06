Kosovo-Serbia: Belgrado, serbo arrestato a Mitrovica non è criminale ma sportivo di spicco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milun Milenkovic, serbo del nord del Kosovo arrestato oggi dalle autorità di Pristina poiché sospettato di essere coinvolto negli scontri con la missione Nato Kfor del 29 maggio "non è un criminale, ma uno sportivo di spicco". Lo ha affermato il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic. "È un atleta di spicco, è un allenatore di kickboxing, non ha precedenti penali e non è un criminale", ha sottolineato Petkovic nella conferenza stampa straordinaria tenuta dopo l'arresto. Petkovic ha quindi affermato che il fermo "è avvenuto su ordine personale del premier kosovaro Albin Kurti", che "ha dimostrato con le sue dichiarazioni e azioni di essere interessato ai disordini e alla guerra". Secondo il direttore, Kurti ha creato "uno stato d'assedio a Mitrovica" e Milenkovic "è stato inseguito per mesi dalla polizia poiché combatte per gli interessi serbi". Petkovic ha quindi aggiunto che Belgrado chiede alla Kfor di intervenire e rimuovere le unità speciali della polizia del Kosovo (Rosu) dal nord. "La polizia del Kosovo ha arrestato oggi Milun Milenkovic detto Llune, uno dei leader della formazione criminale 'Protezione civile' e uno dei capi delle bande criminali che negli anni hanno terrorizzato i nostri cittadini. Ha aggredito membri della polizia del Kosovo e le istituzioni della Repubblica del Kosovo. La stessa persona è stata anche il principale organizzatore degli attacchi contro le forze della Kfor e la polizia del Kosovo a Zvecan", aveva dichiarato il ministro dell'Interno kosovaro, Xelal Svecla, confermando l'arresto. (Seb)