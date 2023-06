Kosovo-Serbia: Kurti, statuto Associazione proposto da Albania sarà presentato a Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza di statuto messa a punto dal premier dell’Albania, Edi Rama, per l’Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo sarà presentata al presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Lo ha reso noto il premier del Kosovo, Albin Kurti, in una conferenza stampa tenuta oggi a Pristina. Kurti ha precisato di non aver letto la bozza ma di aver proposto al primo ministro Rama di presentarla al prossimo incontro con Vucic nell’ambito nell’iniziativa Open Balkan. Il primo ministro ha aggiunto che l'ottavo articolo della Costituzione albanese afferma “che la Repubblica d'Albania tutela i diritti nazionali del popolo albanese che vive al di fuori dei suoi confini” e che Rama dovrebbe inviare a Belgrado quella bozza anche per gli albanesi che vivono nella Valle di Presevo, territorio meridionale della Serbia. Il primo ministro albanese, Edi Rama, ha annunciato la scorsa settimana di aver presentato una bozza per lo statuto dell'Associazione al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e al presidente francese, Emmanuel Macron.(Alt)