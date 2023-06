Kosovo-Serbia: disposta detenzione di 48 ore a serbo arrestato ieri a Mitrovica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il suo arresto è seguito al piano in cinque punti presentato dal premier kosovaro Albin Kurti, per disinnescare le tensioni, agli ambasciatori dei Paesi del Quintetto (Stati Uniti, Italia, Francia, Regno Unito, Germania). Al primo punto il piano prevede "l'identificazione, il perseguimento e il giusto processo di tutti i membri dei gruppi criminali che hanno attaccato la polizia, le truppe della Nato e i giornalisti". In mattinata il presidente serbo Aleksandar Vucic incontrerà i rappresentanti del Quintetto a Belgrado nonché il capo della delegazione dell'Unione europea in Serbia Emanuele Giaufret. (Seb)