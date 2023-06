Kosovo: rapporto Lajcak, Kurti voleva estendere il controllo al nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri con i militari della Kfor hanno visto invece coinvolti, sempre secondo l’inviato Ue, elementi criminali serbi locali e altri provenienti dalla Serbia. Il primo incontro di Lajcak, accompagnato dall'inviato Usa, Gabriel Escobar, è stato con il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, al quale è stato chiesto di ritirare la polizia kosovara dal nord e collocare temporaneamente i sindaci di etnia albanese in sedi diverse dai municipi. L’ultima richiesta era infine di indire nuove elezioni al nord. Secondo Lajcak, Kurti non ha ancora accettato nessuna delle richieste mentre la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, “ha dato segnali” di maggiore vicinanza alle istanze dell'Unione europea, soprattutto per l'organizzazione di nuove elezioni nel nord. (Alt)