Ucraina: presidente Kosovo Osmani, pronti a fare di tutto per Kiev (2)

- "Le parole 'mai più' non erano solo uno slogan per il popolo del Kosovo", ha poi dichiarato ricordando il conflitto nel suo Paese. "A soli due decenni di distanza, vediamo ancora una volta la devastazione totale sul suolo europeo, mentre Putin conduce la sua guerra illegale e indiscriminata. Il popolo del Kosovo non deve immaginare il dolore e la sofferenza dell'Ucraina, l'abbiamo già vissuto. Quando noi diciamo che siamo al fianco dell'Ucraina, lo sentiamo con ogni fibra del nostro essere. Il 24 febbraio 2022 è stato un giorno buio per l'Europa e un giorno inimmaginabilmente doloroso per il popolo ucraino. Per noi, è stato un ricordo rivissuto. Un ricordo a cui speravamo di non assistere mai più", ha proseguito Osmani. "Il Kosovo sarà anche un piccolo Paese - ha poi concluso - ma siamo disposti a fare tutto il necessario per sostenere i nostri amici ucraini. Siamo stati il primo Paese della nostra regione a imporre sanzioni alla Russia e abbiamo continuamente cercato modi efficaci e d'impatto per aiutarla. Dall'addestramento degli ucraini allo sminamento, per garantire che il maggior numero di vite venga salvato dalle orribili conseguenze che la guerra della Russia si sta lasciando dietro, al lavoro per sostenere i sopravvissuti alle violenze sessuali, fino a un programma dedicato a sostenere i giornalisti ucraini, affinché continuino a raccontare la verità. E siamo pronti a fare di più". (Beb)