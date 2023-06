Kosovo: presidente Osmani a popolazione serba, nostra Repubblica è la vostra casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è la casa dei cittadini serbi che vivono in Kosovo. A dirlo è la presidente kosovara, Vjosa Osmani, intervenuta nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "Lo Stato di diritto è il fondamento di ogni democrazia funzionante, anche del mio Paese, e il nostro impegno per la giustizia è incrollabile. Come popolo che ha vissuto in prima persona atrocità e gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, siamo emersi più forti, più resistenti e profondamente impegnati nella causa contro l'ineguaglianza della giustizia. Oggi non ci limitiamo a parlare di diritti umani, ma agiamo in base ad essi. Ci ergiamo a paladini incrollabili, determinati a salvaguardare e promuovere questi diritti per ogni cittadino della nostra giovane Repubblica, indipendentemente dalla sua etnia, religione o da un altro background culturale", ha aggiunto. "In questo spirito di inclusione, invito tutti i serbi che vivono in Kosovo ad avvalersi dei diritti avanzati previsti dalla Costituzione del Kosovo. La Repubblica del Kosovo è la vostra casa. E noi faremo tutto ciò che è in nostro potere per assicurarci che vi sentiate protetti, inclusi, uguali e ascoltati", ha concluso. (Beb)