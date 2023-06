Kosovo-Serbia: Kurti, arresto di tre agenti di polizia è vendetta di Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Kosovo ha riferito che oggi pomeriggio tre agenti della polizia di frontiera sono stati catturati durante un’operazione di pattugliamento in una località denominata Tresave-Bare, sulla linea di confine nel nord del Kosovo, all’interno del comune di Leposavic. Secondo una nota del ministero dell’Interno della Serbia, invece, i tre arrestati fanno parte delle forze speciali del Kosovo (Rosu) e si trovavano all'interno del territorio della Serbia centrale. Secondo il ministero, inoltre, tutti e tre gli arrestati erano in possesso di armi automatiche ed erano in completo equipaggiamento militare con dispositivi Gps, mappe e altre apparecchiature. (Alt)