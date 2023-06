Serbia: Petkovic, membri forze speciali Kosovo arrestati erano dentro il nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre membri delle forze speciali del Kosovo arrestati oggi erano entrati in profondità nel territorio della Serbia centrale, mentre la polizia serba non ha oltrepassato di un millimetro il valico amministrativo con il Kosovo. Lo ha detto il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, nella conferenza stampa straordinaria seguita all'arresto dei membri delle forze speciali kosovare, che è stato confermato dal ministero dell'Interno di Belgrado. "Il Gruppo antiterrorismo del nucleo speciale di polizia serbo ha localizzato e arrestato tre membri della polizia speciale kosovara, armati fino ai denti, nel profondo del territorio della Serbia centrale, nel comune di Raska", ha affermato Petkovic. Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo ha quindi sottolineato che i membri della polizia serba "non hanno messo piede sul territorio del Kosovo e non hanno violato né la Risoluzione 1244 né l'accordo tecnico-militare", perché "non hanno oltrepassato il valico amministrativo". "Siamo assolutamente pronti a offrire tutte le prove e chiedere l'apertura di un'indagine internazionale, se necessario", ha aggiunto Petkovic.(Seb)