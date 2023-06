Berlusconi: Perego, ciao presidente, mancherai a Italia intera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Un uomo di vita, amore e gioia, ma soprattutto un uomo'. Le esequie di oggi sono la firma apposta in calce al libro della storia italiana tracciata e disegnata da Silvio Berlusconi. Per la mia generazione non esiste un giorno della nostra vita in cui non sia stato pronunciato il suo nome per i suoi successi imprenditoriali, sportivi e politici: la folla radunata oggi in piazza Duomo è il tributo a un gigante del nostro Paese e alla sua grande famiglia. Ciao presidente, mancherai alla nostra comunità politica e mancherai all’Italia intera. Nel tuo ricordo continueremo a lavorare uniti per la democrazia e la crescita del nostro amato Paese". Lo afferma, in una nota, Matteo Perego, sottosegretario alla Difesa. (Com)