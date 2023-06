Nato: Stoltenberg, la Cina non è un avversario ma minaccia i nostri valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato non considera la Cina un suo avversario, ma rappresenta una minaccia ai nostri valori. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista al talk show "Cinque minuti", condotto da Bruno Vespa. "Non credono alla democrazia, alla libertà di parola, e anche dal punto di vista militare ci sono pattugliamenti e operazioni" che hanno reso Cina e Russia "più vicine che mai", ha detto Stoltenberg, sottolineando che nell'attuale congiuntura internazionale la questione della sicurezza "è globale".(Res)