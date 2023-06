Cina: Casa Bianca su visita di Blinken, competizione intensa richiede uno sforzo diplomatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una competizione intensa richiede uno sforzo diplomatico altrettanto intenso. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa, commentando l’imminente viaggio a Pechino del segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Stiamo continuando a lavorare per vincere questa competizione, fermo restando che la Cina rappresenta un attore importante sul piano globale, e quindi è importante mantenere una interlocuzione costante”, ha detto, aggiungendo che la visita del capo della diplomazia statunitense avrà tre obiettivi fondamentali. “Mantenere aperte le linee di comunicazione, sostenere i nostri valori e interessi, ed esplorare aree di possibile cooperazione nel quadro di sfide globali come il cambiamento climatico”, ha concluso. (Was)