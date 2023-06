© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, non ha "alcuna intenzione" di prolungare il suo mandato. Lo ha detto in un'intervista al talk show "Cinque minuti", condotto da Bruno Vespa. "Non ho nessuna intenzione di cercare un prolungamento del mandato. Attendo un successore", ha detto.(Res)