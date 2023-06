Usa: Powell (Fed), su inflazione facciamo progressi ma serve tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve sta facendo progressi nel contrasto all’inflazione negli Stati Uniti. Lo ha detto il governatore, Jerome Powell, durante una conferenza stampa organizzata al termine della riunione odierna, conclusa con la decisione di mantenere invariati i tassi per la prima volta dalla primavera del 2022. “Le condizioni necessarie per abbassare i prezzi si stanno realizzando, anche se occorre ancora del tempo”, ha detto. (Was)