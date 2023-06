Berlusconi: Fontana, ha cambiato la società italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non era una questione politica il funerale di Berlusconi. Era una questione di andare a portare l’ultimo saluto ad una persona che ha influito veramente in tanti settori e che è stato incisivo nella società italiana. Qualcuno sicuramente può criticarlo per qualsiasi cosa, ma è vero che dove ha giocato, Berlusconi ha cambiato la società italiana: televisione, calcio e politica". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ospite dello "Speciale Porta a Porta", su Rai1, dedicato ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi. (Rin)