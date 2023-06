Usa: Casa Bianca, senatore repubblicano Tuberville sta mettendo a rischio la sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Thomas Tuberville sta mettendo a rischio la sicurezza nazionale. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. Il senatore dell’Alabama sta bloccando la nomina di circa 200 funzionari del Pentagono, per protestare contro la politica del dipartimento della Difesa per il pagamento delle spese relative ai viaggi che le dipendenti devono organizzare per ricevere una procedura di aborto, nel caso in cui lo Stato dove risiedono abbia criminalizzato l’interruzione volontaria della gravidanza. “Si tratta di nomine importanti, necessarie per il Pentagono e per la sicurezza dei cittadini: il senatore sta mettendo a rischio la prontezza delle nostre Forze armate”, ha detto. (Was)