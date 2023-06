Iran: Casa Bianca, il nostro approccio non è cambiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approccio degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran non è cambiato. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Stiamo continuando a lavorare per contrastare le attività destabilizzanti di Teheran nella regione, e siamo determinati a fare in modo che il Paese non acquisisca armamenti nucleari”, ha detto, aggiungendo che le autorità di Washington continueranno a monitorare le attività di arricchimento dell’uranio in Iran. (Was)