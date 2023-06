Regno Unito: Banca d'Inghilterra terrà revisione esterna su previsioni economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Inghilterra (Bank of England-BoE) prevede di tenere una revisione esterna in merito alle sue previsioni economiche. Questo quanto emerge da un documento pubblicato dal Parlamento britannico. Il presidente della Corte di amministrazione della Banca d'Inghilterra, David Roberts, ha rilevato che gli amministratori hanno "deciso di commissionare un'ampia revisione delle previsioni della Banca e dei relativi processi durante periodi di significativa incertezza". "Il governatore ed io stiamo attualmente lavorando al modo migliore per commissionare la revisione, compresi a tempo debito i termini di riferimento e le relative risorse", ha aggiunto Roberts. L'iniziativa della BoE giunge dopo le critiche alla banca centrale in merito alle previsioni erronee sull'impennata dell'inflazione nel Regno Unito. (Rel)