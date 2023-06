Berlusconi: Boschi (Azione-Iv), è stato un innovatore da tutti punti di vista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvio Berlusconi "non è stato solo un uomo politico, ma un innovatore da tutti i punti di vista, sia nel mondo dell'impresa che della televisione. Per me, che sono milanista, è anche il presidente del Milan che ha vinto tutto. E' il presidente che ci ha fatto sognare più di tutti, questo rimane tra i miei ricordi di bambina: per me, prima era il presidente del Milan, poi è diventato un uomo politico". Lo ha detto la deputata di Azione-Italia viva, Maria Elena Boschi, ospite di "Speciale Porta a porta", su Rai1, dedicato ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi. (Rin)