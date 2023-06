Usa: Camera respinge mozione repubblicana per censurare il democratico Adam Schiff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha respinto una risoluzione presentata dai repubblicani per censurare il deputato democratico Adam Schiff. La proposta dei democratici, che hanno chiesto di bloccare la risoluzione, è passata con 225 voti favorevoli, 196 contrari e sette astenuti, grazie al sostegno di 20 deputati repubblicani. La mozione per censurare Schiff è stata presentata nei giorni scorsi dalla rappresentante Anna Paulina Luna, dopo che il deputato della California, all’epoca del suo mandato da presidente della commissione Intelligence della Camera, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a presunti legami tra la Federazione Russa e Donald Trump. All’epoca, Schiff chiese di avviare una procedura di impeachment contro l’ex presidente degli Stati Uniti. (Was)