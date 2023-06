Argentina: Ford produce il nuovo furgone Ranger, investimento da 660 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di origini statunitensi Ford Argentina produrrà il nuovo furgone Ranger in Argentina. Lo riferisce in un comunicato il governo argentino, specificando che il nuovo modello sarà prodotto nello stabilimento industriale della provincia di Buenos Aires, "che è stato totalmente trasformato in uno dei più moderni e all'avanguardia dell'azienda al mondo, sulla base di un piano di investimenti di 660 milioni di dollari". "Quello che stanno avviando è molto più di un progetto che genererà lavoro e che permetterà di costruire questo furgone nel Paese. Ogni progetto che aggiunge valore, che genera riserve, ci rende più forti come nazione", ha detto il ministro dell'Economia argentino, Sergio Massa, dallo stabilimento industriale Ford. Si stima che il 70 per cento della produzione verrà esportato. Il progetto si sviluppa nell'ambito della legge per la Promozione degli investimenti nell'Industria dei ricambi auto, che nelle intenzioni del governo "promuove una maggiore integrazione dei ricambi auto locali e un maggiore inserimento internazionale del settore per incrementare le esportazioni". La legge cerca inoltre di "generare posti di lavoro di qualità, promuovere lo sviluppo e il trasferimento di nuove tecnologie e promuovere nuovi motori con tecnologie ibride, elettriche, a idrogeno, a gas e biocarburanti", secondo la dichiarazione.(Abu)