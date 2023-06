© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Assemblea capitolina: la seduta prosegue con l'ordine dei lavori residuo da quella precedente quando erano in calendario un serie di delibere tecniche tra cui l'approvazione dei bilanci di Biblioteche di Roma e Palazzo delle esposizioni, il riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio e la discussione di mozioni. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 10:00-15:00)- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla presentazione del censimento e monitoraggio effettuato sulle alberature scolastiche in Municipio VII. Teatro della Scuola media 'Italo Calvino' - Via Francesco Gentile 92 (ore 10)- L'Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda Alessandro Onorato interviene alla conferenza stampa di presentazione del 'TIM Summer Hits 2023'. Campidoglio, Sala delle Bandiere (ore 11) (segue) (Rer)