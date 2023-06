© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Miami, il repubblicano Francis Suarez, ha consegnato alla Commissione elettorale federale la documentazione necessaria per candidarsi alle elezioni presidenziali del 2024. È quanto si legge nei registri della commissione. Si tratta del terzo candidato repubblicano residente in Florida a correre per la Casa Bianca, dopo l’ex presidente Donald Trump e il governatore, Ron DeSantis. (Was)