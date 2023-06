Medio Oriente: Marocco chiede di rinviare per la quarta volta la ministeriale del Forum di Negev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha rinviato per la quarta volta una riunione ministeriale del Forum di Negev, che ora sarebbe in programma per il mese prossimo. Alcuni funzionari statunitensi e israeliani, rimasti anonimi, hanno confermato la notizia al portale di informazione “Axios”, aggiungendo che i rappresentanti dei Paesi arabi partecipanti al vertice hanno espresso più volte preoccupazione e remore ad interloquire con il governo di Benjamin Netanyahu. Il Forum è stato istituito nel marzo del 2022, durante una riunione in Israele a cui hanno partecipato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e i ministri degli Esteri di Israele, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Marocco. La ministeriale avrebbe dovuto avere luogo il 25 giugno, ma secondo le fonti il governo di Rabat avrebbe chiesto un nuovo rinvio a causa della festa religiosa Eid al-Adha, che inizierà solo tre giorni dopo la data. Il Marocco avrebbe quindi chiesto di spostare la riunione a luglio. (Was)