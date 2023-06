© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Tim, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha proceduto, a maggioranza, alla cooptazione di Alessandro Pansa come consigliere. E' quanto si legge in una nota. Alessandro Pansa - il cui curriculum vitae è disponibile presso il sito internet della società - non detiene azioni Tim e si qualifica come amministratore non esecutivo. (Com)