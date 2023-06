© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Presentazione degli eventi dell'Estate romana. Intervengono il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l'assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor. Teatro India in Lungotevere Vittorio Gassman 1 a Roma (ore 12:30)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla 41ma Assemblea Nazionale di Confcooperative. Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sala Santa Cecilia, viale Pietro de Coubertin 30 a Roma (ore 10)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato intervengono alla conferenza stampa di presentazione del "Tim Summer Hits 2023". Sala delle Bandiere in Campidoglio a Roma (ore 11) (segue) (Rer)