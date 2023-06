Maltempo: nubifragi a Roma, allagamenti e disagi, 80 persone salvate con gommoni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I problemi hanno riguardato anche il trasporto pubblico. In particolare, nel tardo pomeriggio di ieri la linea A della Metro, in particolare, è stata momentaneamente interrotta per intervento delle protezioni elettriche in più punti. Inoltre, si sono verificate diverse infiltrazioni d'acqua su Metro A e C. Sulla Metro C l'acqua piovana ha provocato il distacco parziale di un pannello alla stazione Malatesta. Non ci sono state conseguenze per le persone. L'area è stata subito messa in sicurezza e il servizio è stato ripristinato dopo poco tempo. Le bombe d'acqua che stanno colpendo la Capitale negli ultimi giorni "sono eventi estremi che cominciano a diventare ricorrenti" dove "l'acqua è tantissima e spesso non c'è la capienza fognaria" ma "su 55 mila caditoie ne abbiamo ripulite 30 mila in un anno e stiamo per arrivare alla pulizia integrale”, ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato nel corso della trasmissione "Amministratori e cittadini" su Rete Oro. “Poi ci sono 400 mila di queste più piccole di responsabilità dei Municipi che hanno una difficoltà maggiore dal punto di vista amministrativo, e che stiamo aiutando" ma "ci vogliono degli anni", ha concluso. (segue) (Rer)