Governo: Cdm domani alle 18, a odg anche riforme giustizia

- Il Consiglio dei ministri è convocato giovedì 15 giugno 2023, alle ore 18, a palazzo Chigi. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. All'ordine del giorno figura un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Pubblica amministrazione, di sport e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, oltre a due disegni di legge: il primo, relativo a modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario, il secondo, di delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2022 - 2023. All'ordine del giorno ci sono, infine, le leggi regionali, oltre alla voce "varie ed eventuali". (Com)