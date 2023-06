Berlusconi: Maritato (Assotutela), Rosy Bindi ha perso l'occasione per tacere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Ci sono personaggi che attraggono l'attenzione mediatica, soltanto quando insultano gli altri. Siamo perfettamente in linea con quanto sostenuto dal senatore Matteo Renzi e Rosy Bindi, in occasione della morte di Silvio Berlusconi non si è smentita". Lo dichiara in una nota il presidente di AssoTutela Michel Emi Maritato, già responsabile Sanità di Forza Italia, che spiega. "La ex presidente della commissione parlamentare Antimafia, non ritiene opportune le commemorazioni previste dalla presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto a suo giudizio il senatore scomparso sarebbe un personaggio divisivo. Noi, al contrario, riteniamo siano divisive alcune sue decisioni da ministro della Salute: la regionalizzazione selvaggia, l'intramoenia che tanto ha penalizzato i cittadini che chiedono prestazioni e non sono in grado di pagare. Pensavamo che la carità cristiana potesse avere il sopravvento su ridicole beghe di bottega - aggiunge Maritato -. E siccome al peggio non c'è mai fine, riteniamo gravissimo che Tomaso Montanari, Rettore dell'Università per stranieri di Siena, non abbia abbrunato le bandiere dell'ateneo in segno di lutto, rivendicando tale scelta con una sconcertante affermazione. Non possiamo che essere sconcertati, rispetto a un personaggio che ha sempre incontrato il favore dei cittadini espresso nel voto e ci auguriamo che le autorità preposte intervengano contro chi ha violato una disposizione dello Stato. Lasciando da parte le polemiche, non possiamo che unirci al dolore della famiglia, a cui esprimiamo profondo cordoglio", chiosa il presidente(Com)