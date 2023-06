Egitto: Al Sisi, è esclusa una nuova liberalizzazione della moneta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È esclusa una nuova liberalizzazione del tasso di cambio della sterlina egiziana se questa inciderà negativamente sulla vita dei cittadini e sulla sicurezza nazionale dell’Egitto. Lo ha detto il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, alla National Youth Conference di Alessandria, un forum che ha l'obiettivo di avviare un dialogo diretto tra i giovani egiziani e i rappresentanti del governo. Al Sisi ha aggiunto che “la fattura di importazione in dollari dev’essere ridotta, mentre le esportazioni devono essere aumentate per colmare la mancanza di valuta estera”. “Negli anni passati, compravamo 3 o 4 miliardi di dollari dal mercato e li depositavamo nella Banca centrale per preservare le riserve estere", ha dichiarato il leader egiziano, sottolineando che "questo ha causato un aumento dei debiti, motivo per il quale non compreremo più”. (Cae)