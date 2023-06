Roma: Città metropolitana entra nelle reti Eurocities e Metropolis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta, la Città metropolitana di Roma è entrata a far parte, come membro effettivo, delle reti Eurocities e Metropolis in occasione del iBrussels urban summit (Bus), che si sta svolgendo nella Capitale del Belgio. L'evento riunirà tre conferenze cittadine internazionali: il 14mo Metropolis World Congress, la Eurocities annual conference e il sesto Oecd Champion mayors summit for inclusive growth initiative. Hanno partecipato all'iniziativa 300 città in tutto il mondo e più di 1000 rappresentanti istituzionali, esperti e rappresentanti della società civile per scambiare idee e stabilire le priorità per città sostenibili, accessibili e vivibili. A rappresentare la Città metropolitana di Roma, il vicesindaco Pierluigi Sanna. (segue) (Com)