Roma: Città metropolitana entra nelle reti Eurocities e Metropolis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Ho ritirato dalle mani della sindaca di Bogotà Claudia Lopez Hernandez, presidentessa della rete Metropolis, il certificato di ingresso ufficiale della Città Metropolitana di Roma Capitale - ha dichiarato Sanna -. In un'emozionante cerimonia a Bruxelles, dinanzi a sindaci provenienti da ogni parte del globo, ho potuto testimoniare la volontà del sindaco Roberto Gualtieri, di porre Roma e la sua Città Metropolitana, all'interno di ogni scenario internazionale utile al progresso dei popoli che abitano le metropoli ed ho ricevuto l'approvazione da parte di tutti i membri presenti. All'interno della stessa iniziativa, proprio in questo momento il Sindaco di Firenze, Dario Nardella sta passando il testimone di Eurocities da Firenze alla città di Lipsia, nelle mani del sindaco Burkhard Jung. Nardella nel suo discorso ha annunciato l'ingresso di Città Metropolitana di Roma anche in Eurocities", conclude. (Com)