Usa: Fed mantiene tassi di interesse invariati per la prima volta dalla primavera del 2022

- La Federal Reserve ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse al termine della riunione odierna, per la prima volta dalla primavera del 2022. Stando alle proiezioni economiche pubblicate dall’istituto al termine dell’incontro, tuttavia, la Fed potrebbe annunciare nuovi rialzi da qui alla fine dell’anno, in base alla situazione e all’andamento dei prezzi. La sospensione, dopo dieci incrementi consecutivi, è stata decisa per consentire all’istituto di valutare gli impatti delle decisioni prese negli ultimi mesi sul versante della politica macroeconomica e monetaria, nel tentativo di combattere l’inflazione galoppante. Allo stato attuale, il tasso di interesse di riferimento è compreso tra i 5 e i 5,25 punti percentuali. (Was)