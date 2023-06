Maltempo: nubifragi a Roma, allagamenti e disagi, 80 persone salvate con gommoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allagamenti e strade in tilt: continua il maltempo su Roma e Lazio. Dopo i nubifragi degli ultimi giorni, anche oggi una bomba d'acqua si è abbattuta soprattutto a nord della Capitale, provocando diversi disagi alla circolazione e non solo. L’allerta maltempo è scattata ieri pomeriggio. Tra le zone maggiormente colpite c’è Fidene dove 80 persone, tra bambini, genitori e operatori, sono rimasti bloccati in un centro estivo in via Lello Maddaleno per un allagamento. Sul posto, sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che, con l'aiuto dei gommoni, hanno portato fuori dalla struttura bambini e adulti, mettendoli in salvo. I vigili del fuoco li hanno raggiunti con i gommoni e con una spola sono stati portati all’asciutto. Non è stato l’unico caso di allagamento dato che sott’acqua sono finiti anche garage e sottopassi anche a Labaro dove molti automobilisti sono stati soccorsi con le auto in panne. Una primavera tutt’alto che clemente dato che i disagi si registrano non solo in altre zone della Capitale, ma anche in tutta la regione Lazio: nubifragi e bombe d’acqua hanno creato allagamenti e chiusure alla viabilità e al trasporto pubblico. Una situazione che ha portato l’Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio a lanciare l’allerta gialla da questa mattina per le successive 24-36 ore. (segue) (Rer)